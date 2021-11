Ab dieser Woche gilt laut Infektionsschutzgesetz in Bussen und Bahnen bundesweit die 3G-Regel. Foto: dpa/Peter Kneffel

Berlin Fahrgäste müssen seit dieser Woche entweder getestet, genesen oder geimpf sein. Wie das kontrolliert werden soll, bleibt den Verkehrsunternehmen überlassen. Der Vorsitzende der GDL kritisierte die Regelung.

Der Vorsitzende der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL), Claus Weselsky, hat die von Bundestag und Bundesrat beschlossene 3G-Regel in Bussen und Bahnen scharf kritisiert. "Kein Mensch beantwortet die Frage, wer das umsetzen beziehungsweise auch kontrollieren soll", sagte Weselsky am Sonntagabend in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin". Das Zugbegleitpersonal werde das nicht machen, stellte Weselsky klar. "Das gehört nicht zu ihren Aufgaben."