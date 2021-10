Fragen & Antworten : Was Sie zur Auffrischungsimpfung wissen sollten

Was Sie zur Auffrischungsimpfung wissen sollten

Düsseldorf 1,3 Millionen Bürger haben bereits eine Auffrischung erhalten. Nun empfiehlt die Stiko nach der Impfung mit Johnson&Johnson eine zweite Dosis. Unabhängig vom Impfstoff können alle über 70 Jahre eine Auffrischung erhalten. Aber auch für über 60-Jährige und das medizinische Personal ist das möglich.

Die Impfkampagne kommt nur noch mühsam voran. Nur knapp 66 Prozent der Bevölkerung in Deutschland sind vollständig gegen Corona geimpft, in NRW sind es immerhin 69 Prozent. Während die einen eine Impfung ablehnen, haben 1,3 Millionen Bürger bundesweit schon eine Auffrischung erhalten. Nun hat die Ständige Impfkommission (Stiko) ihre Empfehlung aktualisiert.

Wem empfiehlt die Stiko eine Auffrischung?

Der Sprecher von NRW-Minister Karl-Josef Laumann (CDU) fasst es so zusammen: Personen mit Immunschwäche, Personen ab 70 Jahren, Bewohner in Einrichtungen der Pflege (unabhängig von ihrem Alter), Pflegepersonal, Personal in medizinischen Einrichtungen mit direktem Patientenkontakt sowie Personen, die mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson (J & J) geimpft wurden. Darüber hinaus macht die Politik die Auffrischung für Bürger ab 60 möglich – ebenso für Bürger, die zweimal das Mittel von Astrazeneca erhalten haben.