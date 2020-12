Regeln für harten Corona-Lockdown : Was jetzt an Weihnachten in NRW erlaubt ist – und was nicht

Düsseldorf Das Weihnachtsfest 2020 wird wohl in die Erinnerung eingehen. Zahlreiche Beschlüsse wurden festgezurrt, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Was ist nun in NRW erlaubt, wie viele Menschen dürfen zusammen feiern? Wir geben Antworten.

Das Weihnachtsfest 2020 wird wie das gesamte Jahr 2020 außergewöhnlich. Das steht nach der Konferenz der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder mit der Bundesregierung am Sonntag fest. Deutschland geht ab Mittwoch, 16. Dezember, in einen sogenannten „harten Lockdown“: Der Einzelhandel schließt, Kitas und Schulen fahren weitgehend auf einen Notbetrieb herunter. Nun stellt sich die Frage, was an den Weihnachtstagen erlaubt ist und mit wie vielen Personen das Fest gefeiert werden darf. Darauf geben wir Antworten. Vermutlich werden einige davon seitens der Politik noch durch die neue Corona-Schutzverordnung in NRW konkretisiert.

Wie viele dürfen sich an Weihnachten treffen? Für Weihnachten sollen die strengen Regeln für private Kontakte – maximal fünf Personen aus maximal zwei Hausständen – etwas gelockert werden. Vom 24. bis zum 26. Dezember sind Treffen mit vier über den eigenen Hausstand hinausgehenden Personen zuzüglich Kinder im Alter bis 14 Jahren zulässig. Die Personen müssen aus dem engsten Familienkreis kommen. Das gilt auch für NRW. Ausführlichere Informationen zu den Kontaktbeschränkungen an Weihnachten finden Sie hier.

(mja/dpa/epd)