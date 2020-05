Corona-Newsblog : Experten warnen vor vorschnellen Lockerungen bei Pflegeheim-Regelungen

Kann man durchaus so machen, ist nämlich witzig und wirkt: Sachsen nimmt in seiner Landeskampagne erneut die Hygiene- und Abstandsregeln in der Corona-Krise ins Visier: In Zeitungsanzeigen, Online-Werbung und Radiospots heißt es ab dem Wochenende „#EEnsFuffzschBidde“. Damit wird unter der bekannten Dachmarke “So geht sächsisch„ für einen Abstand von 1,50 Metern zum Nächsten beim Einkaufen oder in Bus und Bahn geworben, wie Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) am Freitag in Dresden erklärte. Zuvor hatte es in der Kampagne in sächsischem Dialekt geheißen „#Bleibtdaheeme“.

Der neue Spruch soll am Wochenende sachsenweit in Anzeigen in den reichweitenstärksten Tageszeitungen und Wochenblättern erscheinen. Hinzu kommen den Angaben zufolge Online-Bewerbung und Radiospots. Darüber hinaus werde ein regionaler Postdienstleister alle Briefe mit einem Frankierstempel „#EensFuffzschBidde“ versehen.