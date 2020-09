Corona-Warn-App : Fehler in neuestem iOS kann Risikobewertung verfälschen

Fehler in neuestem iOS kann Risikobewertung verfälschen

Berlin Nutzer der Corona-Warn-App, die ein iPhone mit dem neuesten Betriebssystem besitzen, sollten aufpassen: Es kann es zu irreführenden Risiko-Berechnungen kommen.

Nutzer der Corona-Warn-App des Bundes bekommen auf iPhone-Modellen mit der neusten Betriebssystem-Version iOS 13.7 unter Umständen ein höheres Risiko angezeigt, als sie tatsächlich hatten. Darauf haben die Entwickler der App am Freitag in einem Blogeintrag hingewiesen. „Unter der am 1. September von Apple veröffentlichten neuen iOS-Version kann es bei einer geringen Zahl von Nutzern zu irreführenden Risiko-Berechnungen kommen.“ Das Problem sei im Rahmen von regelmäßigen Tests der App durch die Entwickler entdeckt worden.