Corona-Verordnung in NRW : Mehrere Einzelhändler klagen auf Öffnung gegen das Land

Münster Händler ganz unterschiedlicher Branchen haben am Oberverwaltungsgericht in Münster Klage eingereicht. Aus ebenso unterschiedlichen Gründen fordern sie die Öffnung ihrer Geschäfte.

Mehrere Einzelhändler mit derzeit geschlossenen Geschäften gehen gegen die Coronaschutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen vor. Klagen am Oberverwaltungsgericht (OVG) mit Sitz in Münster haben demnach die Textilketten Breuninger für die Filiale in Düsseldorf und Peek&Cloppenburg (Düsseldorf) sowie Obi für einen Baumarkt in Düsseldorf eingereicht. Nach Angaben einer Gerichtssprecherin ist auch ein Eilantrag von Mediamarkt für seine Filiale in Eschweiler eingegangen. Alle Einzelhändler fordern, ihre Geschäfte wieder öffnen zu dürfen, geben aber unterschiedliche Begründungen dafür an.