Fragen und Antworten zu B.1.1.529 : Was wir bisher über die Omikron-Variante wissen

Ein Patient, der sich mit dem Coronavirus infiziert hat und an Covid-19 erkrankt ist, wird im Tshwane District Hospital von Pretoria mit Sauerstoff behandelt. Foto: dpa/Jerome Delay

Düsseldorf Die in Ländern Südafrikas erstmals aufgetretene Variante B.1.1.529 weist etliche neue Veränderungen am Spike-Protein des Coronavirus auf. Ob die Impfungen trotzdem wirken, ist noch unklar. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Kein Mensch hat während der Pandemie ernstlich damit gerechnet, dass sich das griechische Alphabet, sofern es auf Sars-CoV-2 und seine Varianten angewendet wird, mit nur wenigen Buchstaben zufriedengeben würde. Nachdem sich die Delta-Variante als vorherrschende Mutante herausgestellt hat, aber das virologische Alphabet schon längst beim (offenbar weniger gefährlichen) My-Typ angekommen ist, treffen nun Nachrichten aus einigen Ländern ein, die von einem neuen gefährlichen Typ sprechen. Vorerst heißt er B.1.1.529. In Expertenkreisen nennt man ihn bereits die Omikron-Variante.

Was wissen wir über B.1.1.529?

Diese Variante ist bereits in mehreren Ländern Südafrikas aufgetreten und wurde auch schon in Hongkong und Israel nachgewiesen. Ein aktueller Fall wird auch aus Belgien gemeldet. Nach den ersten Sequenzierungen sagte Eric Feigl-Ding, Epidemiologe aus den USA, auf Twitter, dass B.1.1.529 zu 500 Prozent ansteckender sein könnte als bisherige Varianten. Die Zahl der Mutationen, die das Spike-Protein aufweise, sei zwei Mal so hoch wie bei der Delta-Variante. Die zwei bestätigten Omikron-Infizierten in Hongkong weisen laut Feigl-Ding zudem eine schnell ansteigende Viruslast auf. Die PCR-Tests der zwei Männer, die wenige Tage zuvor noch negativ ausfielen, enthielten einen Ct-Wert von 18 und 19. „Das ist wahnsinnig hoch, insbesondere wenn man bedenkt, dass die zwei bei den letzten PCR-Tests noch negativ waren“, schreibt Feigl-Ding, der lange Zeit an der Universität Harvard forschte.

Gilt die Variante schon als besorgniserregend?

Ja. Die Weltgesundheitsorganisation WHO stufte sie am Freitagabend als ein hoch übertragbares, „besorgniserregendes“ Virus ein und gab der Variante den griechischen Namen Omikron. Darüber hinaus listet die WHO einige „variants of interest" (VOI) auf. Sie gelten als „Varianten unter Beobachtung". Dazu gehört die Lambda-Variante, die zuerst in Peru aufgetreten ist, die My-Variante, die derzeit in Kolumbien für viele Infektionen und Todesfälle sorgt, und AY.4.2, auch Delta Plus genannt.

Wirkt der aktuelle Impfschutz durch mRNA- und Vektorimpfstoffe?

Das ist noch unklar. In jedem Fall muss man wie stets unterscheiden zwischen Schutz vor Infektion und demjenigen vor schwerem Verlauf. Bei der Delta-Variante, die momentan vorherrscht, sieht man, dass Geimpfte sich infizieren und auch andere anstecken können, vor allem wenn ihre zweite Impfung schon mehrere Monate zurückliegt. Gleichwohl schützt sie in den meisten, allerdings eben nicht allen Fällen zuverlässig vor einem schweren Verlauf.

Wie das bei B.1.1.529 der Fall ist, kann noch niemand sagen. Hierzu werden erst zuverlässige Aussagen möglich sein, wenn diese Mutante auf eine Population trifft, die immunologisch nicht mehr naiv ist, sondern durch Impfung und/oder hohe durchgemachte Infektionen einen gewissen Immunschutz genießt.

Könnte die Variante auch in Deutschland gefährlich werden?

Ja, wenn – und das hat SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach in einem Twitter-Kommentar sehr zutreffend erkannt – diese neue Variante mitten in die vierte Welle hineinplatzen und die ohnedies steigenden Inzidenzen abermals befeuern würde. Aber noch wurde B.1.1.529 in Deutschland nicht nachgewiesen. Das aber bedeutet nicht, dass sie nicht auch hierzulande irgendwann die Oberhand übernehmen wird. Auch bei der Delta-Variante ahnten Fachleute schon früh, dass sie sich durchsetzen würde. So kam es dann auch.

Könnte die Variante nicht nur ansteckender, sondern auch tödlicher sein?

Dazu gibt es noch keine Daten. Denkbar ist auch das Gegenteil: dass das Virus zwar viele Menschen infiziert, aber weniger Tote zur Folge hat.

Warum bilden sich Mutanten?

Obwohl Verschwörungsexperten es immer wieder bestreiten: Alle bisherigen Varianten vermehrten sich vor allem in Ländern dramatisch, in denen die Impfquote gering war. Das trifft auch auf B.1.1.529 zu.