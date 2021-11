Corona-Pandemie : US-Ministerium warnt vor Reisen nach Deutschland

Eine Schlange in einem deutschen Impfzentrum. Foto: dpa/Vadim Ghirda

Washington Das US-Außenministerium hat angesichts der dramatischen Entwicklungen in der Corona-Pandemie eine Reisewarnung für Deutschland herausgegeben. Grund sei das "sehr hohen Ausmaße von Covid-19".

Washington (AFP) - Das Außenministerium in Washington warnt die US-Bürger wegen der hohen Corona-Infektionszahlen dringlich vor Reisen nach Deutschland. "Reisen Sie angesichts von Covid-19 nicht nach Deutschland", heißt es in dem am Montag (Ortszeit) veröffentlichten Reisehinweis des Ministeriums.