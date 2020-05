Corona-Newsblog : US-Vizepräsident Pence geht nicht in Quarantäne

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) hat davor gewarnt, in der Corona-Krise wieder in alte Rollenmuster zurückzufallen. "Erste Untersuchungen zeigen, dass wir wieder stärker zur traditionellen Rollenverteilung zurückkommen, Mütter also mehr Verantwortung für Erziehung und Schularbeiten übernehmen als Väter", sagte Giffey der "Welt am Sonntag". "Wenn es ernst wird, ist der Weg zu tradierten Rollenmustern näher, als wir denken - wir müssen aufpassen, dass sich das nicht wieder verfestigt."





Zwar sei ein gesellschaftlicher Wandel zu sehen. Fast 40 Prozent der Väter nähmen inzwischen Elterngeld in Anspruch und beteiligen sich an der gemeinsamen Erziehung der Kinder. "Es bleibt aber ein Aushandlungsprozess in den Familien", sagte Giffey. Wenn es darum gehe, wer beruflich zurücksteckt, seien es immer noch meist die Frauen, die Teilzeit arbeiteten. "In der Krise verstärkt sich das eher noch", sagte Giffey.





Die Ministerin forderte, die Krise für eine Diskussion darüber zu nutzen, wie Sorgearbeit gerecht verteilt und soziale Berufe aufgewertet werden könnten. "In den Berufen, die jetzt als systemrelevant eingestuft sind, arbeiten 80 Prozent Frauen", sagte Giffey. "Nur Klatschen reicht da nicht - und eine Diskussion zu führen nach dem Motto, Frauen in Sorgeberufen ja, Frauen in Führungspositionen nein, das geht auch nicht."