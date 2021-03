Laborursprung „sehr unwahrscheinlich“ : WHO-Bericht sieht Tiere als mutmaßliche Covid-19-Quelle

Wuhan Eine gemeinsame Studie der Weltgesundheitsorganisation und Chinas kommt zu dem Schluss, dass das Virus wahrscheinlich nicht aus einem Labor entwichen ist. Die Wissenschaftler gehen davon aus, dass es von der Fledermaus über Zwischenwirte zum Menschen gelangte.

Eine gemeinsame Studie von WHO und China sieht eine Übertragung des Coronavirus von Fledermäusen über ein anderes Tier auf Menschen als den wahrscheinlichsten Auslöser von Covid-19. Das geht aus dem Papiert hervor, das die WHO am Montag in Genf vorgelegt hat. Dass das Virus aus einem Labor entwichen sein könnte, sei „extrem unwahrscheinlich“, heißt es darin.

Die AP erhielt am Montag aus Diplomatenkreisen eines WHO-Mitgliedsstaats in Genf eine offenbar fast finale Version des Berichts. Ob es an dem Bericht vor seiner Veröffentlichung noch Veränderungen geben wird, war unklar. Der Leiter der WHO-Delegation in Wuhan, Peter Ben Embarek, hatte am Freitag erklärt, der Bericht sei abgeschlossen und stehe vor der Veröffentlichung.