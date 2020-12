Uno-Vollversammung : Guterres kritisiert Missachtung von WHO-Empfehlungen zu Corona

UN-Generalsekretär Antonio Guterres spricht während einer Sondersitzung der Vollversammlung der Vereinten Nationen in New York zur aktuellen Corona-Lage. Foto: dpa/Uncredited

New York Zum Auftakt einer Sondersitzung der Vereinten Nationen zur Corona-Pandemie zeigt sich UN-Generalsekretär Guterres frustriert. Bundeskanzlerin Merkel spricht von einem „Licht am Ende des Tunnels“.

UN-Generalsekretär António Guterres hat die Missachtung von Corona-Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation für das Ausmaß der Pandemie mitverantwortlich gemacht. Die WHO habe von Beginn an „Fakten und wissenschaftliche Orientierung“ geliefert, sagte Guterres am Donnerstag zu Beginn einer zweitägigen Sondersitzung der UN-Generalversammlung. Dies hätte Grundlage für eine weltweite Zusammenarbeit im Kampf gegen das Virus sein können. „Leider wurden viele dieser Empfehlungen nicht befolgt.“ Auf welche Länder sich seine Kritik bezieht, ließ der UN-Generalsekretär offen.