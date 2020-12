Hohe Corona-Zahlen : RKI mahnt eindringlich zu Kontaktvermeidung über Weihnachten

RKI-Präsident Lothar Wieler. Foto: AP/Stefanie Loos

Berlin Das Robert-Koch-Institut mahnt, an Weihnachten Kontakte zu vermeiden und nicht zu reisen. Über die Impfstoff-Zulassung ist RKI-Präsident Wieler „glücklich“. Sie sei aber keine Grund zur Entwarnung. Die mutierte Variante des Coronavirus ist laut Wieler wahrscheinlich schon in Deutschland.

Angesichts weiter hoher Corona-Infektionszahlen mahnt das Robert Koch-Institut (RKI) eindringlich dazu, über Weihnachten Kontakte zu vermeiden. „Reisen Sie nicht“, sagte RKI-Präsident Lothar Wieler am Dienstag in Berlin. Alle Bürger sollten die Festtage nur im kleinsten Kreis verbringen, Treffen möglichst auf dieselben Teilnehmer beschränken und dies möglichst draußen machen. Mit den nun verschärften Alltagsbeschränkungen seien die Infektionszahlen schneller herunterzubringen, wenn alle achtsam seien. Es stünden schwere Wochen bevor. „Wir sollten sie nicht noch schwerer machen.“

Derzeit verschlechtere sich die Situation weiter, erläuterte Wieler. Das Virus komme in der gesamten Bevölkerung in allen Altersgruppen und überall in Deutschland vor. „Wir befürchten, dass sich über die Feiertage das Infektionsgeschehen noch weiter anspannen könnte.“ Mit Blick auf eine in Großbritannien aufgetretene neue Variante des Coronavirus sagte Wieler, deren Bedeutung für das Infektionsgeschehen sei noch nicht endgültig einzuschätzen. Dies werde genau beobachtet, es seien noch viele Fragen offen. Generell sei klar: Je mehr sich ein Virus verbreite, desto mehr Gelegenheit habe es, sich zu verändern.

Über die am Montag erteilte erste Zulassung eines Corona-Impfstoffs in der EU äußerte sich Wieler „glücklich“, schränkte aber ein, dies werde „erst einmal nichts an der Gesamtsituation ändern“. Der Leiter des Fachgebiets Impfprävention, Ole Wichmann, erläuterte, es werde Monate dauern, bis so viele Menschen geimpft sind, dass die Zirkulation des Virus verringert wird. Solange sei es notwendig, sich weiter an Abstandhalten, Hygieneregeln und Kontaktbeschränkungen zu halten.

Die Gesundheitsämter meldeten nun 19 528 neue Fälle und 731 Todesfälle binnen eines Tages wie das RKI am Dienstag bekanntgab. Am Dienstag der Vorwoche waren 14 432 Neuinfektionen und 500 Todesfälle gemeldet worden - allerdings fehlten damals Daten aus Sachsen, die später nachgemeldet wurden. Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner gibt das RKI nun 197,6 an. Das ist der höchste Stand seit Beginn der Pandemie.

Zudem dürfte die gefürchtete Variante des Coronavirus aus Großbritannien nach Einschätzung des Robert Koch-Instituts Deutschland bereits erreicht haben. „Die Wahrscheinlichkeit, dass sie schon in Deutschland ist, aber bisher unerkannt, schätze ich schon als sehr, sehr hoch ein“, Wieler. Er verwies darauf, dass die Variante B.1.1.7 in Großbritannien bereits im September erstmals nachgewiesen wurde, zudem gebe es bereits Nachweise in Nachbarländern wie den Niederlanden und Dänemark. Ein Labornachweis in Deutschland sei ihm aber nicht bekannt.

B.1.1.7 komme in Großbritannien ganz offensichtlich viel häufiger vor als andere Varianten. „Das könnte daran liegen, dass sie eine höhere Infektiosität hat, das muss aber nicht so sein“, sagte Wieler. „Wir können die Bedeutung der Variante für das Geschehen noch nicht eindeutig einschätzen.“

Zur Bedeutung der Variante für die bevorstehenden Impfungen sagte Wieler: „Alle diese Daten, die wir bislang kennen, sprechen dafür, dass der Impfschutz nicht eingeschränkt ist, wenn sich diese Variante weiter ausbreitet.“ Er hoffe auf mehr Informationen zur neuen Variante noch in diesem Jahr.

(sed/dpa/epd)