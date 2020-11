Medizinische Versorgung während Corona : Arzt warnt vor Weihnachts-Engpass in Praxen

Arzt warnt vor Weihnachts-Engpass in Praxen

Karlsruhe Die Winterferien und Weihnachtsfeiertage rücken näher. Ärzte haben in der Zeit ohnehin viel zu tun - dieses Jahr kommt noch das Coronavirus dazu. Ein Hausarzt warnt daher vor einem Engpass in Arzt-Praxen.

Alle reden über Weihnachten im Corona-Jahr - wie wird es zu diesem Zeitpunkt um die medizinische Versorgung bestellt sein? Aus der persönlichen Sicht des Hausarztes Stefan Mathias Fuchs wird sich die Lage über die Feiertage verschärfen. Der ärztliche Bereitschaftsdienst sei in dieser Zeit eh schon „heillos überlaufen“, sagte der Karlsruher der Deutschen Presse-Agentur. „Ein Kollege vertritt neun andere.“

Auch er werde seine Praxis über die Feiertage schließen, um sich und seinen Mitarbeitern Erholung zu ermöglichen. „Wir haben schon am Anfang der Pandemie alles gegeben“, sagt Fuchs. „Irgendwann sind die Kräfte weg.“

Hausarzt: Corona-Infizierte mit Folgeerscheinungen

Der Allgemeinmediziner betreibt eine Schwerpunktpraxis, in der er den Angaben nach während einer zweistündigen Sprechstunde jeden Tag bis zu 40 Corona-Verdachtsfälle behandelt. Darunter seien sechs bis acht Corona-Infizierte, sagt Fuchs. Die übrigen Patienten seien in der Regel an einem üblichen Winterinfekt erkrankt. Mangels Testkapazitäten werde derzeit auch nicht jeder getestet.