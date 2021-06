Einreise und Corona-Vorschriften : Urlaub in Kroatien - diese Regeln gelten für Reisende

Die Halbinsel Istrien in Kroatien. Foto: Thinkstock/Janoka82

Düsseldorf Ein Urlaub in Kroatien ist 2021 trotz der hohen Coronazahlen möglich. Hotels haben geöffnet, allerdings gibt es zahlreiche Regeln und Einschränkungen, mit denen Touristen leben müssen. Ein Überblick.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Kroatien hat immer noch hohe Corona-Zahlen zu verzeichnen und wird vom Robert-Koch-Institut deshalb weiterhin als Risikogebiet eingestuft. Ein Urlaub in Kroatien ist trotzdem möglich.

Wie gestaltet sich eine Einreise nach Kroatien?

Für die Einreise nach Kroatien benötigt man ein negatives PCR-Testergebnis, das nicht älter als 48 Stunden ist. Auch die Einreise mit einem negativen Antigen-Schnelltest ist möglich. Dieser muss dann allerdings nach zehn Tagen wiederholt und bestätigt werden. Sonderregelungen gibt es auf der Balkanhalbinsel für Geimpfte, die ihre zweite Impfung spätestens 14 Tage im Voraus erhalten haben, sowie für diejenigen, die nachweisen können, dass sie sich von einer Corona-Infektion erholt haben (zum Beispiel durch ein ärztlich ausgestelltes Zertifikat). Beide Personengruppen dürfen auch ohne Test nach Kroatien einreisen. Überdies werden für die Dauer des Aufenthalts die Kontaktdaten aller Reisenden registriert. Das Hinterlegen der Daten ist online möglich. Die Quarantänepflicht bei der Einreise nach Kroatien wurde mittlerweile aufgehoben.

Was ist mit der Durchreise durch Österreich und Slowenien?

Einige Länder zählen Kroatien als Risikogebiet, unter anderem Österreich. Das heißt: Eine Durchreise durch Österreich ist zwar erlaubt, jedoch nur ohne Zwischenstopp. Die Durchreise durch Slowenien darf eine maximale Dauer von zwölf Stunden nicht überschreiten, Zwischenstopps sind hier erlaubt.

Kann ich vom Festland auf die Inseln reisen?

Grundsätzlich ist das mittlerweile wieder möglich. Der Fährverkehr findet wieder zuverlässig statt. Steigen die Coronazahlen jedoch stark an, kann es auch kurzfristig zu Einschränkungen der Fährverbindungen kommen, was die An- und Abreise verzögern kann.

Können wieder Hotels, Geschäfte und Restaurants besucht werden?

Hotels in Kroatien haben mittlerweile wieder geöffnet, allerdings gibt es Einschränkungen. Cafés dürfen aktuell nur ihre Außenbereiche öffnen, Restaurants hingen drinnen und draußen Gäste bedienen.

Welche Corona-Auflagen gelten in Kroatien im Alltag?

In Geschäften und im öffentlichen Verkehr besteht eine Maskenpflicht. Diese gilt auch im Freien, wenn der Mindestabstand (1,5 Meter) nicht eingehalten werden kann. Laut des ADAC ist die Anzahl der zugelassenen Personen in Geschäften und Verkehrsmitteln um circa 40 Prozent reduziert. In Kroatien ist derzeit zudem der Verkauf von Alkohol zwischen 22 Uhr und 6 Uhr verboten. Innerhalb des Landes kann es in einzelnen Regionen noch mal gesonderte Regelungen geben.

Welche Regeln gelten in Kroatien am Strand?

An den Stränden in Kroatien kann es Zugangsbeschränkungen und weiterführende Auflagen geben.

Was muss bei der Rückkehr von Kroatien nach Deutschland beachtet werden?

Seit dem 30. März müssen Flugreisende vor Reiseantritt ein negatives Testergebnis vorweisen, unabhängig von dem Land, in dem der Urlaub stattgefunden hat. Die Tests müssen bei einer Teststelle im Ausland frühestens 48 Stunden vor der Einreise nach Deutschland erfolgen. Das Testergebnis muss mindestens zehn Tage nach Einreise aufbewahrt werden und gegebenenfalls den Behörden vorgelegt werden.

Das Auswärtige Amt stuft Kroatien aktuell als Risikogebiet ein, daher können sich Urlauber auch 48 Stunden nach der Einreise in Deutschland noch auf das Coronavirus testen lassen. Bei der Rückkehr besteht zudem eine Quarantäne-Pflicht, sofern man nicht geimpft oder genesen ist. Abhängig vom Bundesland liegt die Dauer der vorgeschriebenen Quarantäne zwischen zehn und 14 Tagen. In einigen Bundesländern kann diese nach einem negativen Test vorzeitig beendet werden. Für Nordrhein-Westfalen gilt: Wer bei der Einreise ein negatives Testergebnis vorlegt oder die Testung innerhalb von 24 Stunden nach der Einreise erfolgt, ist von der Quarantänepflicht befreit.

Wo gibt es die gebündelten Informationen?

Reisehinweise zu Kroatien lassen sich auf der Internetseite des Auswärtigen Amtes finden. Aktuelle Zahlen zu Infektionsfällen stellt die kroatische Regierung in englischer Sprache bereit. Auch der ADAC hat Infos für eine Reise nach Kroatien zusammengestellt.

Hier lesen Sie mehr zu...

(hgo/ala/sed/jlu)