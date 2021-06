Lockerungen trotz hoher Corona-Inzidenz : Das müssen Sie über Urlaub in den Niederlanden wissen

Ein Boot fährt in einer Gracht in Amsterdam (Archivfoto). Foto: dpa-tmn/Andrea Warnecke

Amsterdam Die Niederlande haben ihre Corona-Maßnahmen gelockert – obwohl sie wegen der hohen Infektionszahlen weiter als Risikogebiet gelten. Was Touristen wissen müssen, lesen Sie hier.

Gilt eine Reisewarnung für die Niederlande?

Das Auswärtige Amt warnt weiterhin vor „nicht notwendigen, touristischen Reisen“ in die Niederlande. Das deutsche Nachbarland hat (Stand: 1. Juni) eine Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 50 und gilt damit als Risikogebiet. Am Vortag lag der Wert bei 121 Infektionen pro 100.000 Einwohner.

Auch die niederländische Regierung bittet weiter darum, auf Reisen in die Niederlande zu verzichten und empfahl auch ihren eigenen Einwohnern eindringlich, auf nicht notwendige Reisen und das Planen und Buchen derselben in Risikogebiete zu verzichten. Urlaube und Familienbesuche gelten nicht als notwendige Reisen.

Eine Reisewarnung ist zwar kein Verbot, soll aber eine erhebliche abschreckende Wirkung haben.

Wie hoch sind die Corona-Infektionszahlen in den Niederlanden?

Wie viele bestätigte Corona-Fälle es gibt, wie hoch die Sieben-Tage-Inzidenz ist, und wie sich die Infektionsfälle in den vergangenen Wochen entwickelt haben, lesen Sie auf der Internetseite der niederländischen Regierung – bezogen auf Regionen und Gemeinden. Weitere Informationen vom Auswärtigen Amt erhalten Sie hier.

Welche Corona-Regeln gelten bei der Einreise in die Niederlande?

Seit 1. Juni müssen Einreisende aus Deutschland bereits an der Grenze einen negativen PCR-Test vorweisen. Die Pflicht gilt nunmehr für alle Verkehrsmittel – Autofahrer waren bislang ausgenommen. Der kleine Grenzverkehr mit Aufenthalten von weniger als zwölf Stunden sei von dieser Testpflicht jedoch generell ausgenommen, so die niederländische Regierung. Ausgenommen sind zudem Einreisende mit dem öffentlichen Regionalverkehr.

Die Niederlande haben Deutschland zum Risikogebiet erklärt. Reisende aus Deutschland sollen sich nach der Einreise für zehn Tage in häusliche Quarantäne begeben. Nach fünf Tagen kann man sich erneut testen lassen, um die Quarantäne mit einem negativen Testergebnis vorzeitig zu beenden.

Bei vollständig Geimpften und Genesenen entfällt die Quarantäne. Von der Quarantänepflicht ausgenommen sind zudem Personen, die sich weniger als 24 Stunden in den Niederlanden aufgehalten haben oder von dort für bis zu 24 Stunden nach Deutschland einreisen – mit Nachweis eines negativen Testergebnisses. Gleiches gilt für Pendler, die mindestens einmal wöchentlich an ihren Wohnort zurückkehren. Auch Personen, die wegen eines Besuchs von Verwandten ersten Grades, des nicht dem gleichen Hausstand angehörigen Ehegatten, Lebenspartners oder Lebensgefährten oder aufgrund eines geteilten Sorgerechts oder eines Umgangsrechts einreisen, müssen nicht in Quarantäne, wenn sie ein negatives Corona-Testergebnis vorweisen können. Gleiches gilt für Menschen, die aufgrund einer dringenden medizinischem Behandlung einreisen und Personen, die sich für bis zu fünf Tage zwingend notwendig und aus beruflichen Gründen, wegen ihrer Ausbildung oder ihres Studiums in einem Risikogebiet aufgehalten haben. Nicht in Quarantäne und auch kein Corona-Testergebnis benötigen Menschen auf Durchreise und Personen, die beruflich bedingt Waren, Güter oder Menschen transportieren.

Reisende ab 13 Jahren müssen einen negativen Corona-Test nachweisen, wenn sie mit dem Flugzeug, Zug, Bus oder Schiff in die Niederlande einreisen und sich mehr als 30 Kilometer ins Inland begeben. Der Nachweis kann mit einem negativen PCR-Tests erfolgen, der nicht später als 24 Stunden vor Abfahrt abgenommen wurde, oder mit einem negativen PCR-Tests, der nicht länger als 72 Stunden vor Ankunft in den Niederlanden abgenommen wurde und einem zusätzlichen negativen Schnelltest, der nicht mehr als 24 Stunden vor Abfahrt abgenommen wurde.

Gibt es Grenzkontrollen zwischen Deutschland und den Niederlanden?

Nein, zwischen den Niederlanden und Deutschland finden keine Grenzkontrollen statt. Stichprobenkontrollen sind aber möglich.

Was gilt für Durchreisende?

Transitreisen sind weiterhin möglich. Ein negativer PCR-Test ist jedoch trotzdem erforderlich.

Was müssen deutsche Urlauber auf der Heimreise aus den Niederlanden beachten?

Da die Niederlande derzeit als Risikogebiet gelten, müssen Rückreisende – seitdem am 13. Mai die neuen Einreiseregelungen des Bundes in Kraft traten – in zehntägige Quarantäne. Diese kann mit einem negativen Corona-Test beendet werden – auch bei Geimpften und Genesenen. Rückkehrer müssen sich frühestens 48 Stunden vor der Einreise bis spätestens 48 Stunden nach der Einreise auf das Coronavirus testen lassen.

Welche beliebten Urlaubsregionen sind von der Reisewarnung betroffen?

In Nordholland liegt die bei Touristen beliebte Insel Texel, und unweit von Amsterdam der Küstenort Zandvoort. In der Provinz Südholland liegen die bei Urlaubern beliebten Gemeinden Katwijk und Noordwijk. Auch das an der Nordküste gelegene Zeeland.

Strandöffnungen sind abhängig von der Entscheidung der jeweiligen Gemeinde. Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen und Campingplätze seien nach Angaben des ADAC zwar geöffnet, vor Ort gelten aber vielfältige Regeln und Einschränkungen.

Wann werden die Corona-Maßnahmen in den Niederlanden gelockert? Was ändert sich dadurch?

Kostenpflichtiger Inhalt Die Niederlande haben am 28. April mit Lockerungsschritten begonnen. Die abendliche Ausgangssperre (22 bis 4.30 Uhr), die seit Ende Januar gegolten hatte, wurde aufgehoben. Die Terrassen der Cafés und Geschäfte dürfen zwischen 12 und 18 Uhr öffnen und eine begrenzte Zahl von Gästen aufnehmen. Auch Geschäfte dürfen wieder Kunden empfangen: Das Shoppen mit Termin wird abgeschafft. Die Niederländer dürfen außerdem wieder zwei Besucher statt bisher nur einen zu Hause empfangen.

Seit dem 19. Mai dürfen Zoos und Vergnügungsparks sowie Fitnessstudios und Musikschulen wieder öffnen. Zudem dürfen die Gaststätten im Außenbereich von 6 bis 20 Uhr täglich Speisen und Getränke servieren – zwei Stunden länger als bisher. Weitere Aufhebungen von Corona-Beschränkungen sollen in den nächsten drei Wochen folgen.

Der Öffnungsplan verläuft in mehreren Schritten bis Anfang Juli – also passend zu den Sommerferien in NRW, die am 5. Juli starten. Dann sollen weitreichende Lockerungen und damit Freiheiten für Bürger und Urlauber möglich sein.

Welche Corona-Regeln gelten in den Niederlanden?

Der Abstand von 1,5 Metern ist überall einzuhalten. Zudem besteht eine Maskenpflicht ab einem Alter von 13 Jahren in öffentlich zugänglichen Innenräumen und im öffentlichen Personennahverkehr sowie am Flughafen. Ansonsten gelten die auch in Deutschland üblichen Hygieneregeln.

Können Touristen gebuchte Reisen stornieren, da eine Reisewarnung gilt?

Ja, eine Reisewarnung ermöglicht es Reisenden, Buchungen für Pauschalreisen kostenlos zu stornieren. Wer sich selbst die Anreise und die Unterkunft zusammengestellt hat, muss auf Kulanz der Anbieter hoffen. Weil es bei deutschen Touristen in den Niederlanden aber fast immer um Einzelbuchungen geht, sind Stornos deutlich schwieriger.

(mit Material der dpa)