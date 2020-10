Einreisebeschränkungen ab Samstag : Dänemark schließt Grenze für deutsche Urlauber

Kopenhagen Deutschland gilt in Dänemark nun als Risikogebiet. Deutsche Urlauber sind deshalb ab Samstag nicht mehr willkommen. Einreisen darf nur noch, wer einen guten Grund hat.

Dänemark schließt angesichts der hohen Zahl an Corona-Neuansteckungen seine Grenze für Urlauber aus Deutschland weitgehend. Das dänische Außenministerium gab am Donnerstag bekannt, dass Menschen aus Deutschland ab Samstag nur noch einreisen dürfen, wenn sie einen triftigen Grund haben. Urlaubreisen sind damit wieder bis auf wenige Ausnahmen passé. Ausgenommen sind etwa Deutsche, die ein Ferienhaus in Dänemark besitzen, wie Außenminister Jeppe Kofod am Donnerstag sagte. Wer sich im Land aufhalte, müsse aber nun nicht überhastet abreisen. Auch aus der Grenzregion Schleswig-Holstein soll man vorerst noch einreisen können - vorausgesetzt, die Infektionszahl steigt dort nicht auf über 30 pro 100 000 Einwohner.Ein triftiger Grund für die Einreise kann gegeben sein, wenn ein Deutscher in Dänemark arbeitet oder seine Familie oder seinen Partner besuchen will.