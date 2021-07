Urlaubsplanung für den Sommer : Griechenland ist Risikogebiet – Einschränkungen für Ungeimpfte

Seit dem 15. Mai ist die Tourismus-Saison in Griechenland wieder offiziell gestartet. Foto: dpa/Socrates Baltagiannis

Athen Griechenland hat zwar die Corona-Regeln gelockert, beschränkt aber den Zugang für Ungeimpfte . Die Außengastronomie darf länger öffnen, die nächtliche Ausgangssperre ist verkürzt und Reisende aus Deutschland müssen nicht mehr in Quarantäne. Trotzdem gibt es strenge Regeln. Ein Überblick.

In welchem Urlaubsland müssen Touristen noch in Quarantäne? Welche Abstandsregeln gelten? Dürfen Restaurants besucht werden? Diese Fragen treiben viele Menschen um. Wir geben eine Übersicht über die beliebtesten Urlaubsländer der Deutschen.

In Griechenland liegt die Sieben-Tage-Inzidenz wieder bei 167,8 Fällen pro 100.000 Einwohner (Stand 16. Juli 2021). Seit Freitag, 16. Juli, gilt das Land in Deutschland wieder als Risikogebiet. Von unnötigen Reisen rät das Auswärtige Amt ab, die Einreise aus Deutschland ist jedoch möglich. Griechenland empfängt seit Mitte Juni Urlauber aus EU-Staaten ohne Quarantänepflicht.

Spätestens 24 Stunden vor der Abfahrt müssen alle Einreisenden ein Online-Formular der griechischen Zivilschutzbehörde ausfüllen, in dem Angaben wie Name, Wohnort, Flugnummer, Telefonnummern von Kontaktpersonen und Adresse in Griechenland gemacht werden müssen. Schickt man das korrekt ausgefüllte Formular ab, erhält man einen QR-Code, der bei der Einreise vorgezeigt werden muss. Kann kein Code vorgezeigt werden, ist mit einer Geldbuße von 500 Euro zu rechnen.