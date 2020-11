Geänderte Beschlussvorlage des Bundes : Vorerst kein Beschluss zu schärferen Corona-Auflagen für Schulen

Berlin Für die Schulen soll es vorerst keine schärferen Corona-Auflagen geben. Der Bund änderte in diesem Punkt seine Beschlussvorlage. Die Länder sollen innerhalb einer Woche Vorschläge machen, wie Ansteckungsrisiken im Schulbereich weiter reduziert werden können.

Bund und Länder werden bei ihrer Videokonferenz zum weiteren Vorgehen in der Corona-Pandemie an diesem Montag voraussichtlich keine schärferen Schritte für die Schulen beschließen. Nach einer geänderten Vorlage des Bundes sollen die Länder bis zur kommenden Woche einen Vorschlag vorlegen, wie Ansteckungsrisiken im Schulbereich weiter reduziert werden können. Die geänderte Vorlage liegt der Deutschen Presse-Agentur vor.

Im ursprünglichen Papier des Bundes für die Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel ( CDU ) mit den Ministerpräsidenten der Länder an diesem Montagnachmittag waren dagegen auch für die Schulen schärfere Maßnahmen vorgesehen.

Länderrunde im Krisenmodus : Was die Ministerpräsidentenkonferenz entscheiden darf – und was nicht

So sollte das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes für Schüler aller Jahrgänge und für Lehrer auf dem Schulgelände und während des Unterrichts vorgeschrieben werden. Ausnahmslos sollten demnach zudem feste Gruppen von Schülern gebildet werden, wobei die Gruppengrößen in Klassenräumen gemessen am Regelbetrieb halbiert werden sollten. Der Bund wollte erreichen, dass es zwischen den einzelnen Gruppen eine räumliche Distanz gibt. Innerhalb einer Klasse oder eines Kurses sollte es einen Mindestabstand von 1,5 Metern geben. Dies sollte auch für die Schülerbeförderung etwa mit Bussen gelten.