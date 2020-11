Medienbericht : Corona-Überbrückungshilfen kommen kaum bei Unternehmen an

Augsburg Etwa 25 Milliarden Euro hat die Bundesregierung für Überbrückungshilfen an kleine und mittlere Unternehmen vorgesehen. Doch bisher ist nur ein Bruchteil davon ausgezahlt worden.

Den größten Einzelposten der ausbezahlten Gelder machen dem Bericht zufolge Soforthilfen für das Gastgewerbe in Höhe vom 283,5 Millionen Euro aus. Hier wurden demnach 21.800 von 29.200 Anträgen bewilligt und ausbezahlt. Davon entfielen 129 Millionen Euro auf das Beherbergungsgewerbe wie Hotels, Pensionen und Campingplätze, 84,5 Millionen Euro flossen an die Gastronomie, 67 Millionen Euro an Caterer und Verpflegungsdienstleister.

In den Bereich Kunst, Unterhaltung und Erholung flossen dem Bericht zufolge bislang 70 Millionen Euro an Überbrückungshilfen. 58,6 Millionen Euro flossen demnach in den Handel, knapp 50 Millionen Euro in das Verarbeitende Gewerbe und rund 34 Millionen Euro in den Bereich Messen, Ausstellungen und Kongresse. Bayern lag demnach mit 300 Millionen Euro zugewiesener Mittel an der Spitze, gefolgt von Baden-Württemberg mit 175 Millionen Euro.