Medienbericht : Corona trifft die Polizei - 120 Beamte infiziert

Düsseldorf Die Ausbreitung des Coronavirus trifft einem Medienbericht zufolge die Polizeien der Bundesländer. Mehr als 120 Beamte sind infiziert, mindestens 1500 Beamte befinden sich in Quarantäne.

Das berichtet die „Welt“ auf Basis einer Umfrage unter den Ländern. Aus Sachsen-Anhalt lagen zunächst keine Zahlen vor.Demnach ist vor allem die Polizei in Baden-Württemberg mit 30 positiv getesteten Beamten betroffen. Knapp 1000 Polizisten befinden sich dort in Quarantäne. Rheinland-Pfalz meldete 23 Corona-Fälle, Bayern 22. Die Behörden in Nordrhein-Westfalen wollten dem Bericht zufolge zunächst keine genauen Zahlen nennen, bestätigten aber „eine zweistellige Zahl“ infizierter Beamter. Mehrere Länder gaben an, dass sie in den kommenden Tagen weitere Personalausfälle erwarten.

In der Folge sorgt die Corona-Krise in einigen Bundesländern für Einschränkungen im Polizeidienst. Im Saarland etwa seien „einige kleinere Polizeiposten“ geschlossen worden, in Thüringen würden „verkehrslenkende Maßnahmen“ reduziert, heißt es in dem Bericht. In mehreren Bundesländern wurden zudem Aus- und Fortbildungen vorerst ausgesetzt. Zuvor hatte bereits auch die Bundespolizei angekündigt, dass in ihren Ausbildungszentren kein Unterricht mehr stattfindet.