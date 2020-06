Flickenteppich für Touristen : Warendorfer dürfen wieder nach Bayern - aber nicht nach Niedersachsen

Urlaub in Bayern ist wieder möglich für Touristen. Foto: dpa/Nicolas Armer

München/Warendorf Aktuell dürfen Menschen aus dem Kreis Warendorf wieder nach Bayern kommen und dort übernachten. Denn die 7-Tage-Inzidenz ist wieder unter die wichtige Marke 50 gefallen ist – in anderen Bundesländern gilt hingegen weiterhin Beherbergungsverbot.

„Wenn der maßgebliche Inzidenzwert unter 50 gefallen ist, dürfen Bürger aus dem betreffenden Landkreis von bayerischen Beherbergungsbetrieben wieder aufgenommen werden“, erklärte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in München am Freitag. „Sie dürfen dann auch unabhängig von der weiteren Entwicklung der Inzidenz bleiben. Maßgeblich ist insoweit der Zeitpunkt der Anreise.“

Sollte der Wert am Tag der Anreise wieder über 50 steigen, gälte erneut das Verbot. Betroffen sind laut der bayerischen Verordnung alle Kreise und kreisfreien Städte, in denen es binnen sieben Tagen mehr als 50 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern gibt.

Im nordrhein-westfälischen Kreis Warendorf ist die wichtige Kennziffer der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage unter die entscheidende Marke von 50 gefallen. Das geht aus den am Freitag veröffentlichten Zahlen des Robert Koch-Instituts hervor. Demnach sind es im Kreis Warendorf nun 47,9 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen nach zuvor 50,4. Auch im Kreis Gütersloh, in dem ebenfalls nach dem Corona-Ausbruch bei Tönnies ein regionaler Lockdown gilt, sinkt die Kennziffer nach extrem hohen Werten weiter.