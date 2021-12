Corona-Impfung : Auf diese Totimpfstoffe wartet Europa

Info

Sinopharm Das chinesische Unternehmen hat bereits zwei Corona-Impfstoffe auf dem Markt: BBIBP-CorV und WIBP-CorV. Letztere hat seit Februar 2021 eine volle Marktzulassung in China und eine Notfallzulassung in Nordmazedonien, Peru, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Venezuela. BBIBP-CorV hat eine Notfallzulassung in über 80 Ländern (und ist auch von der WHO zugelassen).

Sinovac kann sich Hoffnungen auf die Zulassung seines Impfstoffes CoronaVac in der EU machen. Im Mai leitete die EMA ein rollierendes Verfahren zur Prüfung ein. In China ist das Vakzin seit Februar 2021 zugelassen. Die WHO hat CoronaVac am 1. Juni 2021 die Zulassung erteilt. Der Impfstoff kommt mittlerweile in mehr als 50 Ländern zum Einsatz.

Bharat Biotech Covaxin (BBV152) wurde von der indischen Firma Bharat Biotech und dem Indian Council ofMedical Research entwickelt. Anfang Januar 2021 bekam der Impfstoff eine Notfallzulassung in Indien, bevor die klinische Phase-III-Studie abgeschlossen war. Dennoch wird der Totimpfstoff in 20 Ländern weltweit eingesetzt.