Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zündet an einem Fenster über dem Portal von Schloss Bellevue in Berlin eine Kerze zum Gedenken an die an Corona verstorbenen Mitmenschen an. Der Bundespräsident ruft die Bürger als Zeichen des gemeinsamen Gedenkens zur Aktion "Lichtfenster" auf. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka