Pandemie : 60 Corona-Tote an einem Tag in NRW

60 Corona-Tote an einem Tag in NRW

Düsseldorf Neun Kreise und kreisfreie Städten sind aktuell extreme Corona-Hotspots in Nordrhein-Westfalen, zu Risikogebieten zählen alle Regionen. Immer mehr Menschen sterben an dem Virus. Ein Überblick über die besonders betroffenen Regionen.

In den vergangenen sieben Tagen wurden dem Robert-Koch-Institut RKI in NRW insgesamt 24.718 neue Fälle gemeldet. Pro 100.000 Einwohner wurden somit in der letzten Woche 141,7 Neuinfektionen bekannt. Am Vortag wurden etwas höhere Zahlen erfasst, damals meldete das RKI einen Inzidenzwert von 147,5. Gleichzeitig wurden auch 60 neue Todesfälle gemeldet.