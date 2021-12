Todeszahl der Corona-Krise auf neuem Rekordstand : Die tödliche Logik der Corona-Pandemie

Zahlreiche Särge liegen in einer Lagerhalle auf dem Gelände des Straßen- und Tiefbauamtes Dresden. In Sachsen sterben im bundesweiten Vergleich im Schnitt die meisten Menschen an Covid. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Analyse Düsseldorf Das Erschreckende an der Corona-Pandemie ist die Zwangsläufigkeit der Todeszahlen. Deshalb muss die Politik künftig früher handeln. Auf welche Alarmzeichen es nun wirklich ankommt.

Vor ziemlich genau drei Wochen wurde der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, ungewohnt emotional. Die Infektionen von heute, so der Behördenchef, führten zu den Toten von morgen. „Daran lässt sich nichts mehr ändern“, empörte sich Wieler. Nach seinen Zahlen sterben 0,8 Prozent der Infizierten. Und zwar definitiv. Sie sind nicht mehr zu retten.

So zynisch es klingt, die Prognose Wielers traf fast exakt zu. Damals infizierten sich an einem Tag rund 65.000 Menschen. Am Mittwoch meldete das RKI 527 Todesfälle – ziemlich genau 0,8 Prozent der damaligen Infektionen. Es ist fast etwas unheimlich, mit welcher mathematischen Präzision sich Infektionen, Krankenhauseinweisungen und Todeszahlen vorhersagen lassen.

Es ist aber gleichzeitig ein Triumph der Wissenschaft, dass wir der Corona-Pandemie nicht wehrlos ausgeliefert sind. Wir wissen eben eine ganze Menge. Und so bleibt es weiterhin unverständlich, warum die Alarmzeichen, die Zahl der wöchentlichen Infektionen pro 100.000 Einwohner, auch Inzidenz genannt, so grob fahrlässig von den Verantwortlichen in Bund und Ländern übersehen wurden. Es kann einfach nicht sein, dass die Runde der Regierungschefs und -chefinnen so gar keine Lehren aus den Verläufen gezogen hat. Und wenn, dann viel zu spät.