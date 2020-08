Vor Grenze zu Frankreich : Corona-Teststation an Autobahn in Baden-Württemberg eröffnet

Corona-Teststation an Autobahn in Baden-Württemberg eröffnet

Neuenburg Vor dem Hintergrund zunehmender Corona-Infektionen hat Baden-Württemberg eine Teststation an der Autobahn A5 nahe der Grenze zu Frankreich eröffnet. Das Testergebnis kann bis zu vier Tage andauern.

Tests sind für Reisende in Baden-Württemberg zudem bereits an den Flughäfen Stuttgart, Friedrichshafen und Karlsruhe/Baden-Baden möglich sowie seit Donnerstag am Stuttgarter Hauptbahnhof.