Schätzung des Apothekerverbands : So teuer werden Schnelltests ab dem 11. Oktober

Düsseldorf Der Apothekerverband Nordrhein hat die Verbraucherkosten für die ab 11. Oktober kostenpflichten Corona-Schnelltests geschätzt. Das Angebot soll auch nach Ende der Kostenübernahme weiter sichergestellt sein.

Für die ab 11. Oktober kostenpflichtigen Corona-Schnelltests geht der Apothekerverband Nordrhein von Preisen um die 20 Euro aus. Eine Umfrage unter den Verbandsmitgliedern habe ergeben, dass ein flächendeckendes Angebot an Corona-Schnelltests durch Apotheken an Rhein und Ruhr zunächst weiter sichergestellt sei, teilte Verbandsvorsitzender Thomas Preis am Donnerstag mit. Nach seiner Einschätzung sei mit Preisen für die Selbstzahlertests von um die 20 Euro vor dem Hintergrund zu rechnen, dass die Nachfrage schon deutlich gesunken sei bei gleichbleibenden Kosten etwa für Personal oder Räume. International gesehen sei das vergleichsweise günstig. Es werde sicherlich auch Testanbieter mit Preisen unter 20 Euro geben.

Bisher biete etwa jede vierte Apotheke im Verbandsgebiet Schnelltests an. Nach der Verbandsumfrage wollen sich nur etwa zehn Prozent der bisherigen Anbieter aus dem Testangebot zurückziehen. „90 Prozent, die bisher getestet haben, stehen weiter zur Verfügung“, unterstrich er. Das Testangebot werde damit aber nicht mehr so dicht sein wie im April oder Mai des Jahres. Aber sehr viele Apotheken stünden noch zur Verfügung. Wie sich die Situation im November entwickeln wird, müsse man abwarten. Es sei mit einem weiteren Rückgang bei der Nachfrage zu rechnen. Preis verwies darauf, dass aktuell nur noch etwa ein Viertel so viele Schnelltest pro Tag in NRW erfolgten als zu Spitzenzeiten.