RKI-Bericht : Labore haben noch Corona-Testkapazitäten frei

Mitarbeiter in einem Corona-Abstrichzentrum mit dem für einen Test nötigen Abstrich. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Berlin Zu Beginn der Corona-Krise war es schwierig, an einen Test zu kommen. Inzwischen sind die Grundlagen dafür da, die Kriterien für einen Test weiter zu lockern. Das ergeben Daten aus 173 Laboren.

In Deutschland sind bisher insgesamt mehr als 3,1 Millionen Coronavirus-Tests durchgeführt worden. Davon sind rund 197.100 positiv ausgefallen, wie aus einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht des Robert Koch-Instituts (RKI) in Berlin hervorgeht.