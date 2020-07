Minister kritisiert Kostenfreiheit : Laumann will Corona-Tests für Rückkehrer nicht nur an Flughäfen

Laumann will Corona-Tests für Rückkehrer nicht nur an Flughäfen

Düsseldorf Der NRW-Gesundheitsminister geht davon aus, dass Reiserückkehrer schon ab Mitte nächster Woche zu Corona-Tests verpflichtet werden könnten. Auch äußerte er Kritik daran, dass die Tests für die Reisenden kostenlos sein sollen.

Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) geht davon aus, dass die Corona-Testpflicht für Reiserückkehrer aus Risikogebieten an den NRW-Flughäfen ab Mitte der nächsten Woche gilt. Diesen Zeitrahmen habe Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Montag in einer Telefonschalte genannt, sagte Laumann am Dienstagmorgen in einem WDR5-Interview. Den genauen Stichtag könne er aber noch nicht nennen. „Wir brauchen auch diese Tage, um die Strukturen dafür vorzubereiten“, sagte Laumann.