Robert Koch-Institut : Deutlich größerer Anteil an Corona-Tests fällt positiv aus

Berlin Inzwischen werden in Deutschland mehr Menschen auf das Coronavirus getestet als im Frühjahr. Deshalb ist das Verhältnis zwischen Testanzahl und positiven Ergebnissen interessant.

Die sogenannte Positivenquote bei Corona-Tests in Deutschland hat sich in den vergangenen zwei Monaten in etwa verzehnfacht. So schlugen in Kalenderwoche 44 (bis 1.11.) etwa 7,3 Prozent der Tests an, wie das Robert Koch-Institut in seinem Lagebericht von Mittwochabend schreibt. In Kalenderwoche 35 (bis 30.8.) waren es noch rund 0,7 Prozent.