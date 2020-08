Fehler bei Corona-Tests in Bayern : Söder räumt „schlimme Panne“ ein

Berlin Der bayerische Ministerpräsident steht in der Kritik, weil Testergebnisse bei der Gesundheitsbehörde liegenblieben. Ministerin Huml hat deshalb ihren Rücktritt angeboten. Der Fehler kostet Söder eine weitere Möglichkeit, sich politisch zu profilieren.

Söder war seit März der Treiber in der Corona-Krise für scharfe Schutzmaßnahmen und eine hohe Dichte an Tests. Mit seinen Auftritten an der Seite der Kanzlerin in Berlin und in München, wo er jeweils mit markigen Worten seine Strategie gegen das Virus vortrug, kletterten auch seine bundesweiten Popularitätswerte. Er stieg im Politikerranking so weit auf, dass er als möglicher Kanzlerkandidat der Union gehandelt wurde. Er selbst sagte zu dieser Frage weder klar Ja noch Nein, sondern verwies darauf, dass sein Platz in Bayern sei.