Schule in NRW : Lernen auf Distanz wird benotet wie normaler Unterricht

Düsseldorf Mitten in den Sommerferien laufen im NRW-Schulministerium die Planungen auf Hochtouren, wie es nach den Ferien weitergeht. Zur Debatte stehen Corona-Tests für Urlaubsrückkehrer. Klar ist schon: Lernen auf Distanz wird wie normaler Unterricht bewertet.

An den Schulen in Nordrhein-Westfalen könnte es nach den Sommerferien systematische Corona-Tests geben. Die Landesregierung werde darüber noch in dieser Woche beraten, kündigte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Donnerstag in Düsseldorf an. Sie wolle sich für „anlassbezogene Testungen“ statt für Massentests einsetzen, sagte sie zu Forderungen, Urlaubsrückkehrer vor Schulbeginn durchzutesten.