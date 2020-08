Rückkehrer aus Risikogebieten : So lief der Start der Corona-Testpflicht

Berlin Die Sommerferien in NRW gehen zu Ende – und für Heimkehrer aus vielen Staaten bedeutet das beim Eintreffen: Nicht nur Koffer auspacken, sondern auch einen Corona-Test machen. Ein Überblick, wie das konkret läuft und wo es Probleme gibt.

Im Kampf gegen das Coronavirus gilt ab diesem Samstag eine Testpflicht für alle Urlauber, die aus Ländern mit vielen Infizierten zurückkommen. Wer kein negatives Test-Ergebnis von kurz vor der Abreise dabei hat, muss sich nach der Ankunft in Deutschland testen lassen. Dies ist bis zu drei Tage nach der Einreise kostenlos möglich, wie eine Verordnung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) festlegt. Die Tests sollen direkt an Flughäfen zu machen sein oder später in anderen Testzentren und Praxen. Freiwillig können sich schon seit vergangenem Samstag alle Urlauber kostenlos testen lassen.

Auch an den Flughäfen in Düsseldorf und Köln müssen sich seit Samstag Rückkehrer aus Risikogebieten auf das Corona-Virus testen lassen. Auf dem Busbahnhof am Köln-Bonner Flughafen waren Zelte aufgebaut, in denen Rückkehrer Nasen-Rachen-Abstriche machen lassen konnten. Nach Angaben eines dpa-Reporters kamen sie stoßweise nach Ankunft der jeweiligen Flieger etwa aus Marokko oder der Türkei. Sie seien zügig getestet worden. Vier Ärzte seien dort im Einsatz. Zahlen, wie viele Tests am Wochenende am Köln-Bonner-Flughafen gemacht wurden, will die Stadt Köln am Montag bekannt geben.