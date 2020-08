Kostenpflichtiger Inhalt: Corona-Testpannen in Bayern : Markus Söder stellt sich vor seine Gesundheitsministerin

Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml am Mittwoch im Landtag. Foto: dpa/Peter Kneffel

München Melanie Huml steht wegen der Corona-Testpannen in Bayern in der Kritik. Im Landtag musste sie sich rechtfertigen. Die CSU möchte die Affäre möglichst schnell abhaken und erklärt, man habe in der Pandemie keine Zeit, „ewig Rückschau zu halten“.