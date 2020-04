Auslaufen der Sonderregelung : Massive Kritik von Ärzten wegen Ende der telefonischen Krankschreibung

Ein Mann hält beim Telefonieren eine Karte einer Krankenkasse in der Hand. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Berlin Eine Sonderregelung für telefonische Krankschreibungen wurde am Freitag nicht verlängert - gegen die Stimmen von Medizinern und Krankenhäusern. Ärzte äußern nun massive Kritik und bemängeln ein verfrühtes Ende der Regelung, welche Patienten und Mediziner gefährde.

Von Ärzteverbänden gibt es weiter massive Kritik am Auslaufen der Sonderregelung für telefonische Krankschreibungen. Die Entscheidung habe bei Ärzten, „aber auch bei vielen anderen patientennahen Akteuren“, für blankes Entsetzen gesorgt, sagte der Vorsitzende des Deutschen Hausärzteverbandes, Ulrich Weigeldt, am Montag der Deutschen Presse-Agentur. „Es kann nicht sein, dass einerseits an einem weitgehenden Kontaktverbot festgehalten wird und andererseits Patienten mit Infekten jetzt wieder die Praxen aufsuchen.“