Auslaufen der Sonderregelung : Telefon-Krankschreibung nach massiver Kritik weiter möglich

Eine Frau hält einen Telefonhörer in der Hand. Foto: dpa/Marc Müller

Berlin Am Sonntag war eine Sonderregelung zur telefonischen Krankschreibung bei Erkältung ausgelaufen und gegen die Stimmen von Medizinern nicht verlängert worden. Politiker und Ärzte kritisierten das scharf. Nun soll es die Regelung doch weiterhin geben - in abgeänderter Form.

Krankschreibungen wegen Erkältungen sind in der Corona-Krise nun doch weiterhin auch per Telefon möglich. Das teilte der Vorsitzende des Gemeinsamen Bundesausschusses im Gesundheitswesen (G-BA), Josef Hecken, am Montag mit. Der Bundesausschuss, der mit Vertretern von Ärzten, Kliniken und gesetzlichen Krankenkassen besetzt ist, werde sich im Laufe des Tages erneut mit dem Thema befassen und mit „hoher Wahrscheinlichkeit“ eine Verlängerung der Regelung bis zum 4. Mai 2020 beschließen. Ärzte könnten „im Vorgriff auf diese Entscheidung“ weiterhin aufgrund telefonischer Anamnese Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen ausstellen.