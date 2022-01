Corona-Pandemie : Diese Covid-Symptome treten bei Kindern auf

Düsseldorf Kinder erkranken in der Regel kaum oder nur leicht an einer Corona-Infektion. Trotzdem sollten Eltern bei der Genesung ihrer Sprösslinge einige wichtige Dinge beachten.

Ist in der Corona-Pandemie nichts mal einfach? Kann der Blick in die Kristallkugel nicht endlich erfreulich ausfallen, sogar für das personifizierte Orakel Karl Lauterbach? Muss man in diesen Tagen wirklich fürchten, dass nach Omikron eine weitere Variante kommt, die noch ansteckender und mindestens so gefährlich wie Delta ist? Oder sollte man das mal hintanstellen und auf den ersehnten Übergang von der Pan- in die Endemie hoffen?