Steigende Corona-Fallzahlen : So ist die Lage in den Ländern rund um Deutschland

Menschen in Prag mit Mundschutz (Symbol). Foto: dpa/Vít Šimánek

Düsseldorf Weltweit haben sich inzwischen mehr als 30 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert und fast eine Million sind gestorben. Wie sieht es in den Ländern rund um Deutschland derzeit aus? Eine Übersicht.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat den Anstieg der Corona-Infektionen in Europa als „alarmierend" bezeichnet. Die Entwicklung müsse ein „Alarmsignal für uns alle" sein, sagte WHO-Europadirektor Hans Kluge am Donnerstag in Kopenhagen. Mehrere europäische Länder verschärften im Kampf gegen eine zweite Welle ihre Maßnahmen.

Frankreich: Frankreich verzeichnet einen Rekord bei den Neuinfektionen. Binnen eines Tages seien 10.593 weitere Fälle bestätigt worden, teilt das Gesundheitsministerium in Paris mit. Der bisherige Höchststand war am 12. September mit 10.561 Neuinfektionen registriert worden. Insgesamt wurden bislang in Frankreich 415.481 Corona-Fälle registriert. Die Zahl der Toten kletterte den Angaben zufolge am Donnerstag um 50 auf nunmehr 31.095. Das ist der zweithöchste Tagesanstieg binnen zwei Monaten.

Die französische Regierung hat daraufhin weitere Regionen im Land aufgefordert, strengere Maßnahmen im Kampf gegen Corona zu verhängen. Für die Städte Lyon und Nizza sollten die Behörden bis Samstag Vorschläge machen, sagte Frankreichs Gesundheitsminister Olivier Véran in Paris. In Städten wie Paris, Lille, Toulouse, Rennes und Dijon seien die kritischen Schwellenwerte noch nicht erreicht. „Wir werden die Entwicklung der Epidemie in diesen Städten sehr aufmerksam verfolgen“, sagte Véran.

Marseille, Bordeaux und das französische Überseegebiet Guadeloupe hatten nach Aufforderung der Regierung die Maßnahmen zuletzt schon verschärft. Véran betonte nun, dass es auf Guadeloupe und in Marseille durchaus noch schärfere Regeln geben könnte. Gerade in der südfranzösischen Hafenstadt hatten Krankenhäuser zuletzt beklagt, dass es an medizinischem Personal fehle und sie Situation sich zuspitze.

Niederlande: In den Niederlanden wurden zwei weitere Provinzen zu Risikogebieten erklärt. Welche das sind und was Reisende jetzt beachten müssen, lesen Sie hier.

England: Wegen der steigenden Corona-Zahlen dürfen sich die Menschen im Nordosten Englands ab Freitag nur noch zu Hause oder innerhalb ihrer „sozialen Blase" treffen, wie der britische Gesundheitsminister Matt Hancock ankündigte. Restaurants oder Cafés dürfen nur noch direkt am Tisch servieren, Bars und Kneipen müssen um 22 Uhr schließen - auch die beliebten Pubs in Städten wie Newcastle und Sunderland.

"Wir treffen diese Entscheidungen nicht leichtfertig", warb Hancock um Verständnis. "Aber alle Zahlen sagen, dass wir jetzt handeln müssen." Zuvor hatte bereits Regierungschef Boris Johnson erklärt, neue Einschränkungen seien "der einzige Weg, damit das Land Weihnachten genießen kann". Großbritannien ist mit fast 42.000 Toten das in Europa am stärksten vom Coronavirus betroffene Land. Zuletzt gingen die Infektionszahlen wieder nach oben. Am Montag waren bereits striktere Maßnahmen in ganz England in Kraft getreten, diese wurden für den Nordosten nun nochmals verschärft.

Irland: Für Reisende aus den Urlaubsländern Griechenland und Italien gilt nun in Irland eine Quarantänepflicht. Da in Irland selbst die Infektionsrate 50 Fälle pro 100.000 Menschen überschritten habe, seien die Reisebeschränkungen beschlossen worden, teilt die Regierung mit. Jetzt dürfen nur noch aus Deutschland, Zypern, Finnland, Island, Litauen, Lettland oder Polen kommende Passagiere ungehindert die Insel betreten.

Österreich: Die österreichische Regierung hat angesichts steigender Infektionszahlen die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus verschärft. Da die Ansteckungen vor allem im privaten Bereich erfolgten, müssten künftig soziale Kontakte reduziert werden, sagt Kanzler Sebastian Kurz. Sämtliche private Feiern und Zusammenkünfte sollen ab kommenden Montag auf zehn Personen beschränkt werden. Darüber hinaus darf in Lokalen und Restaurants nur noch im Sitzen konsumiert werden. Maximal zehn Personen dürfen an einem Tisch sitzen. Darüber hinaus muss nun zusätzlich auf Märkten, in Kirchen und beim Betreten und Verlassen von Restaurants ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

Tschechien: In Tschechien, das ebenfalls mit stark steigenden Infektionszahlen zu kämpfen hat, müssen Bars und Clubs künftig um Mitternacht schließen, wie Gesundheitsminister Adam Vojtech ankündigte. Studenten und Schüler ab elf Jahren müssen im Klassenraum zudem eine Maske tragen. Tschechien meldete am Donnerstag 2139 Neuinfektionen - fast so viele wie im Nachbarland Deutschland, das acht Mal so viele Einwohner hat. Die Behörden warnten, es bestehe eine „große Gefahr" für ein exponentielles Wachstum.

