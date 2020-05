Corona-Newsblog : Spielplätze in NRW ab Donnerstag wieder geöffnet

Vorschnelle Lockerungen in der Corona-Pandemie könnten nach Einschätzung von Experten die Bewohner von Senioren- und Pflegeheimen gefährden. "Noch ist der Verlauf der Pandemie nicht so positiv, dass Schutz und Sicherheit einfach gelockert oder beiseite geschoben werden dürfen", sagte der Vizepräsident des Arbeitgeberverbandes Pflege, Friedhelm Fiedler, am Freitag in Berlin. Wer sich in hohem Alter und mit Vorerkrankungen mit dem Coronavirus infiziere, "spielt mit dem Leben", warnte er.

Das Personal könne "nur zu gut verstehen, wenn die alten Menschen in den Pflegeeinrichtungen ihre Tochter, ihren Sohn, die Enkel sehen wollen oder die Angehörigen ihre pflegebedürftigen Eltern", betonte Fiedler. Wer sich anstecke, gefährde allerdings nicht nur sich selbst, sondern auch die Pflegekräfte. Insofern seien Lockerungen bei den Besuchsverboten oder Ausgangsbeschränkungen derzeit verantwortungslos. Zudem sei unklar, wer die Verantwortung trage, wenn etwas passiere.