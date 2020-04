Suche nach Patient 0 : Corona-Spekualtionen um Labor in Wuhan - USA gehen Verdacht auf Unfall nach

Wuhan Vertuschungsvorwürfe auf der einen, Unschuldsbeteuerungen auf der anderen Seite: Zwischen den USA und China hat sich ein Schlagabtausch um die Herkunft des neuartigen Coronavirus entwickelt.

Die US-Geheimdienste gehen laut Medienberichten dem Verdacht nach, dass das Virus nicht, wie von den chinesischen Behörden angegeben, von einem Wildtiermarkt in Wuhan auf den Menschen überging, sondern aus einem außerhalb der Millionen-Metropole gelegenen Bio-Labor stammt. Was über das Wuhan-Institut für Virologie bekannt ist:

Das 2015 vollendete und 2018 eröffnete Zentrum ist das erste Bioforschungslabor der höchsten Sicherheitsstufe in ganz Asien. In solchen Laboren dürfen hochansteckende Krankheitserreger der Klasse vier - etwa Ebola-Viren - aufbewahrt werden.

Das 3000 Quadratmeter große Labor liegt inmitten eines gewaltigen Komplexes außerhalb von Wuhan. Wie AFP-Reporter berichteten, hängt derzeit ein großes Banner an dem Gebäude mit den Worten: "Starke Prävention und Kontrolle. Keine Panik. Hören Sie auf die offiziellen Ansagen. Glauben Sie an die Wissenschaft. Verbreiten Sie keine Gerüchte."

Corona-Liveblog : Spekulationen um Laborunfall in Wuhan - Trump kündigt Untersuchung an

Laut Berichten der "Washington Post" und des Senders "Fox News" befürchten US-Sicherheitskreise, dass das neuartige Coronavirus aus dem Forschungslabor stammen und von dort versehentlich in die Außenwelt getragen worden sein könnte. Laut "Washington Post" wiesen US-Diplomaten in Peking das US-Außenministerium auf unzureichende Sicherheitsstandards in dem Labor bei der Erforschung von Sars-ähnlichen Coronaviren aus Fledermäusen hin. Laut "Fox News" besteht der Verdacht, dass der Patient Null in China ein Mitarbeiter des Forschungslabors sein könnte, der sich bei der Arbeit versehentlich mit dem Virus infizierte und es in die Außenwelt getragen haben könnte.

Das Wuhan-Institut für Virologie wollte sich am Freitag auf Nachfrage nicht zu den Vorwürfen äußern. Im Februar hatte es die bereits damals kursierenden Gerüchte jedoch zurückgewiesen. Demnach erhielten die Laboranten in Wuhan am 30. Dezember erstmals Proben des noch unbekannten Virus und entschlüsselten sein Genom am 2. Januar. Die Informationen über den Krankheitserreger seien dann am 11. Januar der Weltgesundheitsorganisation (WHO) übergeben worden.