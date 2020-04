Corona-Liveblog : Hilfen für Studenten in Corona-Krise sorgen für Koalitionsstreit

Ein Lob für das Verhalten von Schülern in der Corona-Krise kommt vom Deutschen Lehrerverband. "Was ich aus Rückmeldungen von vielen Schülern erlebe, ist eine Ernsthaftigkeit, was die Eigenverantwortung für den schulischen Bildungsweg angeht", sagte Verbandspräsident Heinz-Peter Meidinger am Sonntag in einem Interview der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA).

Zugleich nehme er bei den Kindern und Jugendlichen ein "hohes Verständnis" dafür wahr, "welche Mitverantwortung sie jetzt für ihre und die Gesundheit ihrer Familien tragen", so Meidinger, der das Robert-Koch-Gymnasium im bayerischen Deggendorf leitet. "Dieses Verantwortungsgefühl brauchen wir aber auch, wenn wir demnächst in den Schulen einen hohen Gesundheitsschutz sicherstellen wollen."