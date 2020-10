230 Neuinfektionen in 14 Tagen : Spanische Regierung verhängt Notstand über Madrid

230 Neuinfektionen in 14 Tagen

Straßenbild in Madrid. Menschen stehen Schlange für einen Schnelltest auf Covid-19. Foto: dpa/Manu Fernandez

Madrid Die Infiziertenzahlen in Spanien steigen weiter. Speziell die Haupstadt Madrid ist betroffen. Deswegen hat die Regierung nach Medienberichten jetzt einen Notstand über die Stadt verhängt.

Vor Ausrufung des Notstands hatte die Justiz die vom Gesundheitsministerium angeordnete Absperrung Madrids und neun weiterer Kommunen in der Umgebung wieder aufgehoben. Dies geschah auf Antrag der konservativen Regionalregierung. Nun kann die Zentralregierung die Bewegungsfreiheit der Bürger doch wieder einschränken. Eine offizielle Bestätigung stand zunächst noch aus.

In den zehn Städten, die nun wieder abgeriegelt sind, dürfen die Menschen ihre Wohngemeinde erneut nur noch mit triftigem Grund verlassen - etwa, um zur Arbeit zu fahren oder einen Arzt aufzusuchen. Betroffen sind knapp 4,8 der insgesamt 6,6 Millionen Einwohner der „Comunidad Autónoma“. Auswärtige dürfen diese Städte nur in Ausnahmefällen betreten.

Mit 850 000 Infektionen ist Spanien das von der Pandemie am schwersten getroffene Land Westeuropas. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen lag zuletzt bei 115. In der Region Madrid betrug dieser Wert sogar bei 230. Nur die Region Navarra hat in Spanien eine höhere sogenannte 14-Tage-Inzidenz.