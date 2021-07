Rückschlag in der Urlaubssaison : Regierung stuft Spanien und Niederlande als Hochinzidenzgebiete ein

Berlin Die Corona-Lage in Spanien hat sich während der Urlaubssaison deutlich verschärft. Die Bundesregierung stuft das Land - wie auch die Niederlande - in der kommenden Woche zum Hochinzidenzgebiet hoch. Das hat vor allem für ungeimpfte Urlauber Folgen.

Die Bundesregierung stuft Spanien und die Niederlande von Dienstag an als Corona-Hochinzidenzgebiete ein. Das gab das Robert Koch-Institut am Freitag bekannt. Die Entscheidung folgt auf einen deutlichen Anstieg der Infektionszahlen in beiden Ländern in den vergangenen Wochen. Wer aus einem Hochinzidenzgebiet nach Deutschland zurückkehrt und nicht vollständig geimpft oder genesen ist, muss für zehn Tage in Quarantäne, kann diese aber durch einen negativen Test nach fünf Tagen verkürzen.