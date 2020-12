Kampf gegen Corona : Spahn kündigt 1,3 Millionen Impfdosen noch in diesem Jahr an

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat 1,3 Millionen Impfdosen bis Jahresende angekündigt. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Berlin Bis Ende des Jahres können 1,3 Millionen Impfdosen des Biontech-Impfstoffes ausgeliefert werden. Das kündigte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn an. Ende Janaur sollen zehn Millionen weitere Dosen dazukommen.

Kurz vor dem Start der ersten Corona-Impfungen in Deutschland hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) unterstrichen, dass zunächst nur ausgewählte Gruppen den Schutz erhalten können. Bis Ende des Jahres könnten 1,3 Millionen Dosen durch die Firma Biontech an die Bundesländer ausgeliefert werden, sagte Spahn am Mittwoch im ARD-„Morgenmagazin“. Die Impfung hatte am Montag die EU-Zulassung erhalten.

Bis Ende Januar rechnet Spahn nach eigenen Worten mit zehn Millionen weiteren Impfdosen. Zusätzliche 1,5 Millionen kämen im kommenden Monat hinzu, wenn dann auch die Impfung der US-Firma Moderna in der EU zugelassen wird, erläuterte Spahn. Dennoch sehe man an den Zahlen, dass mindestens bis Ende März bei den Impfungen weiter priorisiert werden müsse. „Richtung Sommer“ könne bei weiteren Zulassungen dann gegebenenfalls schon allen ein Impfangebot auch in den Arztpraxen gemacht werden, sagte Spahn.

Die Impfungen sollen zunächst in speziellen Zentren verabreicht werden, auch um die Priorisierung zu gewährleisten. Laut einer Rechtsverordnung von Spahns Ministerium werden zunächst Hochaltrige geimpft, weil sie besonders häufig schwer erkranken, sowie medizinisches Personal und Pflegekräfte, die ein hohes Risiko haben, sich anzustecken. Spahn unterstrich die Notwendigkeit, zuerst auch in Pflegeeinrichtungen zu impfen: „Wir sehen ja, wie brutal das Virus zuschlägt in Pflegeheimen.“

Der Gesundheitsminister appellierte an die Bevölkerung, Kontakte auch an den Feiertagen einzuschränken, um Infektionen und schwere Erkrankungen zu verhindern. „Wir entscheiden jetzt über Weihnachten, wie es anschließend auf den Intensivstationen weitergeht“, sagte er.

(sed/epd)