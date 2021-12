„Immer lauter, immer radikaler“ : Wachsende Sorge vor Radikalisierung von Corona-Protesten

Die Polizei in Plauen, Sachsen, hielt am Sonntag etwa 150 Teilnehmer eines sogenannten Spaziergangs gegen die Corona-Maßnahmen an, um ihre Identität zu ermitteln. Foto: dpa/Sebastian Willnow

Berlin In vielen deutschen Städten wurde am Wochenende gegen die Pandemie-Politik demonstriert. Oft blieb es friedlich, mancherorts ging es aber ziemlich aggressiv zu.

In der Politik wächst die Sorge vor einer Radikalisierung von Gegnern staatlicher Maßnahmen zur Corona-Bekämpfung. In zahlreichen deutschen Städten gab es am Wochenende angemeldete, aber auch nicht genehmigte Demonstrationen. Dabei kam es zum Teil auch zu Ausschreitungen. Nach Polizeiangaben wurden in Greiz in Thüringen 14 Beamte verletzt, in Bennewitz bei Leipzig seien Polizisten und auch Journalisten tätlich angegriffen worden. Auch aus Reutlingen in Baden-Württemberg und dem thüringischen Gotha wurden gewaltsame Auswüchse gemeldet.