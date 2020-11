Nach Erfolgsmeldung von Astrazeneca : So steht das Rennen um einen Covid-19-Impfstoff

Mehrere Impfstoffe könnten schon in diesem Jahr eingesetzt werden. Foto: dpa/University Of Oxford

Düsseldorf Die Suche nach einem Impfstoff gegen das Coronavirus läuft auf Hochtouren. Erste Erfolge gab es schon, die Impfung soll zum Teil schon im Dezember beginnen. Dabei wird es mehr als nur einen oder zwei Impfstoff geben, mehrere Firmen forschen mit Hochdruck an einem Vakzin.

Weltweit forscht die Pharmaindustrie mit Hochdruck an Impfstoffen und Medikamenten gegen das Coronavirus. Nach Schätzung der Weltgesundheitsorganisation WHO befinden sich gegenwärtig 48 Impfstoffprojekte in der klinischen Entwicklung, davon mehr als zehn in der entscheidenden Phase-3 mit mehreren tausend Probanden. In Russland und China wurden Impfstoffe bereits zugelassen, bevor Ergebnisse der Wirksamkeitsstudien vorlagen. Nach den Partnern BioNTech und Pfizer sowie dem US-Konzern Moderna meldete am Montag AstraZeneca aus Großbritannien einen entscheidenden Erfolg bei der Impfstoff-Entwicklung.