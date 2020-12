Wuhan, Bergamo, Madrid, New York : So haben sich die Corona-Hotspots aus dem Frühjahr entwickelt

Menschen essen in transparenten Zelten vor einem Restaurant in New York. Foto: dpa/-

Düsseldorf Deutschland kam im Frühjahr relativ glimpflich durch die erste Welle der Corona-Pandemie. Städte wie Bergamo und New York traf es da deutlich härter. Doch wie steht es dort eigentlich jetzt, während hierzulande die Zahlen gefährlich steigen?

Die Bilder aus Italien und den USA im Frühjahr 2020 gingen um die Welt. Überlastete Friedhöfe und überfüllte Leichenhallen waren Szenen, die viele zuvor nur aus Katastrophen- oder Kriegsfilmen kannten. Sie sind mahnendes Beispiel, welche Ausmaße die Corona-Pandemie nehmen kann, wenn die Eindämmung versagt. Doch wie läuft es in den Hotspots der ersten Welle inzwischen? Ein Blick auf Wuhan, Bergamo, New York und Madrid.

Bergamo In Italien stiegen - wie auch in Deutschland - die Zahlen der Neuinfizierten im Herbst wieder stark an. Das ganze Land gilt seit dem 8. November als Risikogebiet. Nach den höchsten Zahlen am 13. November mit über 40.000 Neuinfektionen ist dieser Wert inzwischen (Stand 16. Dezember) auf 17.572 gesunken. Im täglichen Bericht der italienischen Regierung liegt Bergamo mit 4946 akut hospitalisierten Fällen aber weiterhin vor allen anderen Regionen. Die Zahl der Neuinfektionen sinkt aber auch in Bergamo, in der Woche vom 9. bis 15. Dezember waren es 778 positive Testergebnisse, in der Woche davor noch 909. Mit 450.000 Fällen insgesamt liegt Bergamo auch weit vor der Region Venetien mit rund 200.000 Fällen.

Derzeit stuft die italienische Regierung Bergamo wie die meisten italienischen Regionen in die niedrigste Kategorie mit mittlerem Risiko ein. Sportstudios dürfen dort beispielsweise geöffnet haben. Bars und Restaurants müssen ab 18 Uhr schließen, Gerichte zur Mitnahme sind bis 22 Uhr erlaubt. Nur die Abruzzen, Kampanien, Bozen, die Toskana und das Aostatal werden mit einem mittleren bis hohen Risiko eingestuft. Dort müssen Bars und Restaurants - von Gerichten zur Mitnahme abgesehen - komplett schließen. In der höchsten Risikostufe liegt aktuell keine italienische Region.

Aktuell diskutiert aber auch die italienische Regierung schärfere Maßnahmen. Während die Opposition einen Lockdown-Light am Beispiel von Deutschland fordert, spricht sich Italiens Premierminister Giuseppe Conte für einen harten Lockdown bereits an den Weihnachtstagen und über das Neujahrsfest aus. So will er einer dritten Welle zuvorkommen.

New York In den USA schaffen es beinahe tägliche neue Negativrekorde in die Schlagzeilen. Am Dienstag, 15. Dezember, etwa waren in den Vereinigten Staaten mit 112.816 Menschen mehr Personen mit einer Covid-19-Infektion im Krankenhaus als je zuvor in diesem Jahr. Im Bundesstaat New York hat der Sieben-Tage-Durchschnitt mit 10.220 Infektionen pro Tag ebenfalls (Stand 15. Dezember) den bislang höchsten Wert erreicht.

Gemessen an der Zahl der gesamten Infektionen liegt New York City mit über 800.000 positiv getesteten Menschen natürlich weit vor den viel kleineren Counties im Bundesstaat. Bei den Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner liegt die Millionenstadt aber mit 42 deutlich hinter Bezirken wie etwa Oneida County mit 102 oder Monroe County mit 85. Das spricht dafür, dass sich die New Yorker (Stadt) vergleichsweise gut an die Hygienemaßnahmen halten.

Nach den ersten erfolgreichen Impfungen hoffen die US-Amerikaner auf ein absehbares Ende der Pandemie. Der Bundesstaat New York hat diese Woche die ersten 170.000 Impfdosen erhalten. Zuerst werden Hoch-Risiko-Personengruppen geimpft. Dies beinhaltet etwa Krankenhausmitarbeiter, Menschen in pflegenden Berufen, Heimbewohner und Rettungswagenfahrer. Bis auf weiteres bleiben die Maßnahmen aber natürlich bestehen. So müssen etwa Bars, Restaurants und Sportstudios zwischen 22 Uhr und 5 Uhr morgens schließen. Treffen drinnen und draußen sind nur mit bis zu zehn Personen gestattet.

Bilder wie im Frühjahr von Kühlwagen, die als Leichenhalle dienen mussten, sind aktuell aber (noch) nicht zu erwarten. Denn die Zahl der Corona-Patienten in Krankenhäusern liegt deutlich unter denen im Frühjahr. Waren es Mitte April über 18.000 Patienten, so sind es (Stand 15. Dezember) knapp 6000.

Madrid In Spanien fand die zweite Welle mit über 25.000 Neuinfektionen am Tag am 30. Oktober ihren Höhepunkt. In Madrid hingegen schlug diese Entwicklung bereits im September zu. Dort testeten in der zweiten Monatshälfte gleich an mehreren Tagen mehr als 5000 Menschen positiv, an einem Tag sogar über 7000. Zuletzt (Stand 15. Dezember) wurden 930 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Damit summiert sich die Zahl der Infektionen in der Region Madrid auf 378.822.

Zustände wie im Frühjahr sind auch hier aktuell nicht zu erwarten. Im März waren zeitweise fast 1600 Menschen auf die Intensivstationen der Krankenhäuser angewiesen. Aktuell sind es 303.

Am Freitag, 18. Dezember, will die Regionalregierung Madrids neue Regeln für die Weihnachtstage bekanntgeben. Im Gespräch ist ein Kompromiss zwischen Ökonomie und Hygienemaßnahmen. So sollen etwa Geschäfte und Restaurants auf keinen Fall geschlossen werden. Auch der Besuch von Verwandten über Regionalgrenzen hinweg soll weiter möglich bleiben. Mehr als zehn Menschen sollen sich am 24., 25., 31 Dezember und am 1. Januar aber nicht zum gemeinsamen Essen treffen dürfen.

Wuhan Die Stadt in der chinesischen Provinz Hubei gilt als der Ort, an dem das Coronavirus zum ersten Mal auftrat. Anfang 2020 verhängte die Regierung über die gesamte Stadt mit ihren elf Millionen Einwohnern eine radikale Ausgangssperre. Den offiziellen Zahlen des Landes zufolge mit Erfolg. China verzeichnet seit Monaten nur noch sehr wenige Neuinfektionen. In Hubei gibt es dem aktuellen Bericht vom 16. Dezember zufolge gar keine Neuinfektionen.