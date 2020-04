Corona-Liveblog : NRW fährt Justizapparat wieder hoch

Noch immer gibt es keine klare Gewissheit, wie genau das Coronavirus entstanden ist. US-Präsident Donald Trump macht ein Labor in Wuhan verantwortlich und unterstellte, in den Einrichtungen das Virus gezüchtet zu haben. China steht also in der Debatte gewaltig unter Druck. Jetzt schaltet sich auch die deutsche Politik in die Debatte ein. Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) hat die Führung in Peking zu Transparenz aufgerufen. "Die Chinesen müssen vollkommene Offenheit in dieser Weltkrise zeigen - gerade was den Ursprung des Virus angeht", sagte Müller den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die Theorie, dass das Virus entgegen der chinesischen Darstellung aus einem Forschungslabor in Wuhan stamme, müsse "aufgeklärt werden".