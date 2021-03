Eine Packung pro Kunde : Discounter verkauft ab Samstag Corona-Schnelltests für Zuhause

Mülheim Der Discounter Aldi bringt als erster Einzelhändler Corona-Schnelltests für den Hausgebrauch in den Verkauf. Ab Samstag sollen die Test-Kits zu haben sein, allerdings wird die Abgabemenge zunächst begrenzt.

Erste Corona-Schnelltests zur Selbstanwendung sollen am Samstag in Deutschland in den freien Verkauf kommen. Aldi Nord und Aldi Süd kündigten am Mittwoch an, dass Kunden die in Deutschland produzierten Tests dann an der Kasse bekommen können. Zunächst ist die Abgabemenge auf eine Packung pro Kunde begrenzt. Eine Packung kostet rund 25 Euro. Sie enthält fünf Tests, deren Ergebnis nach dem Nasenabstrich in 15 Minuten vorliegen soll. Die Erkennungsrate liegt den Angaben zufolge bei 96 Prozent.