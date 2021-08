Corona in Deutschland : So viel haben die Gratis-Bürgertests den Bund schon gekostet

So viel haben die Gratis-Bürgertests den Bund schon gekostet

Corona in Deutschland

Passanten gehen in der Fußgängerzone an einem Plakat mit der Aufschrift „Corona-Schnelltest - kostenlos und ohne Anmeldung“ vorbei. (Symbolfoto) Foto: dpa/Peter Kneffel

Berlin Der Bund will die kostenlosen Corona-Tests für jeden im Oktober auslaufen lassen. Auf Nachfrage schlüsselte das Gesundheitsministerium die im laufenden Jahr angefallenen Kosten genauer auf.

Die Ausgaben des Bundes für Gratis-Bürgertests belaufen sich im laufenden Jahr auf bislang mehr als drei Milliarden Euro. Das hat das Bundesgesundheitsministerium auf Anfrage unserer Redaktion mitgeteilt. Enthalten sind nach Angaben des Bundesamtes für Soziale Sicherung (BAS) Leistungen der Labordiagnostik in Höhe von 782 Millionen Euro, 1,084 Milliarden Euro Sachkosten für die Antigen-Schnelltests (PoC-Verfahren) und weitere Leistungen gemäß der Testverordnung in Höhe von knapp 1,75 Milliarden Euro, worunter insbesondere die Abstrichnahmen fallen. Zusätzlich zahlte der Bund im Jahr 2021 bislang 74 Millionen Euro für Tests in Einrichtungen der Eingliederungshilfe und Obdachlosenunterkünften.